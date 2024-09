- Un nouveau trailer pour Arsène Lupin : Voleur un jour

Publié le Jeudi 19 septembre 2024 à 11:10:00 par Romain Cappelletti

Non, Omar Sy n'est pas au rendez-vous

Arsène Lupin : Voleur un jour est un jeu d'aventure et d'enquête, dans lequel vous serez amené à incarner tour à tour le légendaire voleur Arsène Lupin et son ennemi de toujours, l'inspecteur Ganimard.Les deux protagonistes se retrouvent sur le même bâteau durant une croisière, dans une aventure inspirée des premières nouvelles de Maurice Leblanc, le créateur du gentleman cambrioleur.L'aventure se déroule au fil de conversations entre l'auteur Maurice Leblanc et Arsène Lupin. Ce dernier lui raconte ses exploits passés, que vous pourrez ainsi revivre et rejouer en incarnant tour à tour Lupin et l'inspecteur Ganimard.En incarnant Arsène Lupin, vous serez amenés à vous déguiser et résoudre diverses énigmes, tout en faisant attention à ne pas vous faire attraper.Au contraire, lorsque vous jouerez Ganimard, vous devrez enquêter en cherchant des preuves et en interrogeant des suspects, pour tenter de découvrir l'identité de Lupin.Arsène Lupin : Voleur un jour sortira sur PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 17 octobre prochain.