- (TEST) Rauniot (PC)

Publié le Jeudi 19 septembre 2024 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Douce mélancolie

Aujourd'hui, au menu, c'est Rauniot ! Et si la colline a des yeux, Marie a un estomac, et parfois, on se nourrit avec ce qu'on trouve.Insectes, cuir de chaussures, la jambe d'un pote... Bien assaisonné, tout peut passer pour un plat gastronomique - j'en sais quelque chose -. Si l'expérience a pu dérouté Marie, elle n'en a pas moins été riche en apprentissages, et en calories.On retrouve un peu cette ambiance de soirées alcoolisées en amis, durant laquelle on débat sur quel membre du groupe il serait le plus stratégique de manger en premier dans une situation extrême, sauf que dans Raunio, on le mange vraiment.Pour m'être déjà brûlé, je sais que la peau humaine dégage une odeur de cochon grillé, et si un dicton est bien vrai, c'est que tout est bon dans le cochon !Bref, tout ceci m'a mit en appétit, je vais me faire réchauffer des restes moi...