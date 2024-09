On en apprend plus sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Publié le Vendredi 20 septembre 2024 à 10:00:00 par Stacy Bozor

Alors là… on est servi

Le casting de DRAGON BALL: Sparking! ZERO est désormais au complet ! Le jeu proposera 182 personnages jouables, établissant un record pour la série Budokai Tenkaichi. Dans une nouvelle vidéo, le producteur du jeu, Jun Furutani, partage plus de détails sur les modes Episode Battle et Custom Battle.Beaucoup de nouveaux personnages viennent tout juste d’être révélés, en voici quelques uns :- DRAGON BALL SUPER : Cabba, Cabba Super Saiyan, Cabba Super Saiyan 2, Frost, Toppo et Freezer Force Soldier- Broly – The Legendary Super Saiyan movie : Broly (Z), Broly (Z) Super Saiyan, Broly (Z) Super Saiyan Légendaire- Cooler’s Revenge and The Return of Cooler movies : Cooler, Cooler Forme Finale et Metal Cooler- Fusion Reborn movie : Janemba, Super Janemba, Super Gogeta (Z)- DRAGON BALL : Goku (Ado)En plus des nouveaux personnages, cette bande-annonce met l'accent sur ces deux modes de jeu.Le mode Episode Battle permettra aux joueurs de revivre certaines des batailles les plus épiques de l’anime, en incarnant l’un des 8 personnages disponibles : Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Jiren, Trunks (Futur), Goku Black et Freezer. Le parcours de Goku sera particulièrement développé, couvrant des événements allant de l’invasion Saiyan sur Terre jusqu’au Tournoi du Pouvoir dans Dragon Ball Super.Le mode Custom Battle offrira aux joueurs la possibilité non seulement de découvrir un scénario original conçu par l’équipe de développement, mais aussi de créer leur propre histoire rêvée. Ils pourront y intégrer des cinématiques personnalisées avant et après les combats, ajouter des effets spéciaux, et choisir les personnages qu'ils souhaitent avant de partager leurs créations avec la communauté mondiale.DRAGON BALL: Sparking! ZERO sera disponible le 11 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series et Steam . Les précommandes des éditions digitale et ultimate incluront un accès anticipé de trois jours, à partir du 8 octobre à minuit (heure de Paris). De plus, les joueurs qui précommandent recevront un personnage bonus exclusif : Goku (Mini), issu du prochain anime DRAGON BALL DAIMA.