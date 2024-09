Mortal Kombat 1: Khaos Reigns : Le trailer officiel de lancement

Publié le Vendredi 20 septembre 2024 à 09:45:00 par Stacy Bozor

Bienvenue à nouveau dans les ténèbres

Warner Bros. Games a révélé le trailer de lancement officiel de Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, une nouvelle extension pour Mortal Kombat 1, prévue sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC ( Steam et Epic Games Store) le 24 septembre à 17h, heure française. Ce trailer offre un aperçu du nouveau scénario, où un danger émerge d'un continuum alternatif sous l'influence du redoutable Titan Havik. Pour protéger sa Nouvelle Ère de paix, Liu Kang, le Dieu du Feu, devra unir ses champions et s'allier à ses ennemis avant que les royaumes ne soient engloutis par le chaos.La vidéo révèle également la première Fatality de Ghostface, le célèbre antagoniste des films Scream, qui rejoindra le casting de Mortal Kombat 1: Khaos Reigns aux côtés du Terminator T-1000 (de Terminator 2 : Le Jugement Dernier) et de Conan le Barbare.Cyrax, Sektor et Noob Saibot, personnages emblématiques de la série, seront également ajoutés à la liste des combattants jouables le 24 septembre, lors du lancement de l’extension. De plus, quatre nouveaux skins seront offerts en bonus de précommande, dont Scorpion Noces, Mileena Impératrice, ainsi que les versions classiques de Sub-Zero et Noob Saibot tirées d'Ultimate Mortal Kombat 3.Enfin, le trailer met en avant les Animalities, permettant à chaque personnage de se transformer en leur animal totem pour achever leurs adversaires. Ces nouvelles finitions, ainsi que les Tours du Temps, un mode proposant des défis et événements, seront disponibles sous forme de mise à jour gratuite pour tous les détenteurs de Mortal Kombat 1 à l’occasion de la sortie de l'extension.