- G.I. JOE : Wrath of Cobra sort bientôt

Publié le Vendredi 20 septembre 2024 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Ça existe encore ?!

Développé par Mapple Powered Games, et édité par Freedom Games, G.I. JOE : Wrath of Cobra est un nouveau beat them up dans un style arcade, et dans l'univers de G.I. JOE !Si la licence était encore populaire dans mon enfance, ça fait un bail que je n'en avais plus entendu parler. G.I. JOE met en scène des combattants des forces spéciales qui luttent pour déjouer les plans de l'organisation maléfique Cobra.Dans ce nouveau titre, les joueurs pourront combattre Cobra au commande de leurs G.I. JOE préférés, notamment Duke, Scarlett, Snake Eyes, Gung-Ho ou Road Block, seuls ou en multijoueur en coopération avec jusqu'à 4 amis.G.I. JOE : Wrath of Cobra offre un large arsenal d'armes, d'options de combos et de capacités spéciales à sélectionner lors des combats en mode Arcade ou Histoire.Le jeu sortira d'abord sur PC via Steam le 26 septembre, et arrivera sur Epic Games Store, Gog, et consoles plus tard dans l'année.