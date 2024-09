Un nouveau trailer pour Undisputed

Publié le Vendredi 20 septembre 2024 à 10:20:00 par Romain Cappelletti

Beaucoup de promesses

Undisputed, auto-proclamé meilleur jeu de boxe de la décennie, présente une nouvelle bande-annonce, qui parle du gameplay et des fonctionnalités auquelles les joueurs auront accès une fois sur le ring.Ce nouveau trailer est présenté par le commentateur sportif Todd Grisham, qui aborde les différents aspects du jeu, des mécanismes qui rendent les combats réalistes, au roster de boxeurs actuels et légendaires présents dans Undisputed.Le jeu propose ainsi plus de 70 boxeurs et boxeuses sous licence, anciens et actuels, couvrant 10 catégories de poids.Chaque combattant a ses propres statistiques et caractéristiques, visant à transposer de la manière la plus réaliste possible les boxeurs dans le jeu.Les joueurs auront bien entendu la possibilité de créer leur propre combattant à l'aide d'un éditeur de personnage.Undisputed promet une expérience complète, immersive et réaliste, ainsi que différents modes de jeu et des matchs en ligne contre d'autres joueurs.Undisputed sortira le 11 octobre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Les détenteurs de l'édition Deluxe WBC pourront jouer un peu plus tôt, dès le 8 octobre.