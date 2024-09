- Une collection pour les 30 ans de PlayStation

Publié le Vendredi 20 septembre 2024 à 11:00:00 par Marie Vallée

Faire du neuf avec du vieux

PlayStation fêtera ses 30 ans le 3 décembre. Pour l’occasion, une gamme de produit qui d’étend sur l’ensemble de l’écosystème hardware PlayStation 5 a été créée en utilisant les couleurs iconiques de la toute première PlayStation. Cette collection sera disponible le 21 novembre 2024, les précommandes commencent à partir du 26 septembre. Les PS5 Pro 30e anniversaire seront en édition limitée : il y aura 12 300 consoles et elles seront numérotées.La Collection PlayStation 30e anniversaire comprend :PlayStation 5 Digital Edition - Pack édition limitée 30e anniversaireComprend :• La console PS5 Digital Edition en édition limitée et les accessoires assortis• DualSense Édition limitée 30e anniversaire• Façade de console pour lecteur de disque (lecteur de disque vendu séparément)• Support vertical• Poster (1 des 30 designs possibles)• Boîtier de connecteur de câble original de style PlayStation• Quatre colliers de câble PlayStation Shapes• Autocollant PlayStation et trombone.PlayStation 5 Pro - Pack édition limitée 30e anniversaireComprend :• La console PS5 Pro en édition limitée et les accessoires assortis• DualSense Édition limitée 30e anniversaire• La station de recharge DualSense• Tous les articles inclus dans l'offre groupée PS5 Digital Edition.PlayStation Portal - Édition limitée 30e anniversaireDualSense Edge - Édition limitée 30e anniversaireDualSense - Édition limitée 30e anniversaireToutes les informations sur la collection peuvent être retrouvées sur le blog de PlayStation