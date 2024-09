- (PREVIEW) Deadlock : le petit nouveau de Valve (PC)

Publié le Vendredi 20 septembre 2024 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Un projet pas très secret

La fièvre des MOBA n'est toujours pas éteinte. Et si l'indétrônable League of Legends garde un avance confortable sur la concurrence, un nouveau challenger a commencé à faire parler de lui.La sortie d'un jeu Valve est (presque) toujours un événement, mais lorsqu'en plus il s'agit d'un jeu compétitif, on peut s'attendre à du lourd.A la croisée entre MOBA et Hero Shooter, Deadlock, le nouveau jeu en cours de développement chez Valve, joue sur beaucoup de tableaux différents.Et s'il réunit le meilleur des deux mondes, le jeu peut aussi canalyser et faire ressortir le pire de l'humanité : un MOBA digne de ce nom en sommes.Ce qui est assez surprenant, c'est que tout le monde en parle de Deadlock. Tout le monde sauf Valve. Opération marketing ? Equipe de communication inexistante ? Ou simple timidité ?Quoi qu'il en soit, rejoignez-moi et prenons ensemble une douche de sel avec Deadlock.