- L’édition physique de Evil Nun : The Broken Mask arrive sur PS5 et Switch

Publié le Vendredi 20 septembre 2024 à 11:45:00 par Marie Vallée

Encore un membre du clergé qui fait des trucs pas nets

Une édition physique pour le jeu Evil Nun : The Broken Mask vient d’être annoncée. Elle sera disponible sur PS5 et Switch à partir du 19 novembre. Une édition spéciale Unholy sera aussi disponible, elle comprendra en plus du jeu : une jaquette spéciale, une lettre d’admission au camp, un code de téléchargement de la bande son numérique et un Artbook présentant les concepts art des personnages et des décors emblématiques.Le jeu Evil Nun : The Broken Mask est basé sur le jeu mobile Evil Nun et permet d’étendre l’univers. C’est un jeu d’horreur à la première personne. Le joueur a été envoyé à Eagle Junior High School pour un camp d’été religieux qui promet d’agréables vacances. Malheureusement il s’agit d’une arnaque et le il se retrouve en fait dans une école en ruine gardée par la terrible Sœur Madeline et son gigantesque marteau utilisé pour punir les enfants. Votre principal objectif pour vous échapper de cet endroit est de rassembler toutes les pièces du masque pour le reconstituer. En chemin vous devrez résoudre de nombreuses énigmes et mystères et vous découvrirez que d’autres enfants sont piégés avec vous en ces lieux. La Sœur est rusée et pourra vous suivre même dans les endroits difficiles d’accès. Le jeu vous propose de découvrir son histoire et ses mystères avec 6 chapitres et 3 plans d’évasion.Evil Nun : The Broken Mask est un jeu développé par Keplerians et Carlos Coronado. L’édition physique sera distribuée par Microids Distribution France et sera disponible pour PS5 et Switch à partir du 19 novembre. Meridiem et Keplerians se sont chargés de la conception et de la production de l’édition spéciale Unholy.