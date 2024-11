Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée montre une bande-annonce

Publié le Mardi 19 novembre 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de cuisine, en fait...

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée sortira le 21 mars 2025 sur PS5, PS4, Nintendo Switch, Steam, Xbox Series et Xbox One, avec des sous-titres en plusieurs langues et un doublage en japonais.Pour rappel, le jeu se déroule dans un monde où l'alchimie, autrefois vénérée, est désormais taboue et considérée comme maléfique. On va suivre Yumia Liessfeldt, une jeune alchimiste, qui part en quête de vérité sur la chute de l'Empire Aladissien.Un nouveau système de synthèse a été mis en place : en manipulant le mana, les joueurs pourront créer de nouveaux objets utiles au combat ou à l'exploration. L'art de la « Résonance Synthèse » en ajoutant des ingrédients résonnant entre leurs noyaux d'alchimie permettra de créer des objets plus puissants.Le système de combat a également été revu. Les compétences disponibles dépendent de la distance qui sépare les personnages de l'ennemi. Un combo « Action d’Ami » peut aussi être déclenché au cours du combat.