(TEST) Creative Sound Blaster AE-X, une carte-son d'exception

Publié le Lundi 22 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Il est temps de soigner vos oreilles

Essayez, un jour. Testez la différence. Offrez-vous une bonne carte son et comparez avant et après l'avoir installée, pour voir si vous faites la différence entre les deux.Le risque, c'est de ne plus jamais pouvoir revenir en arrière.Parce que quand on a une carte-son qui dépote, avec cette qualité-là, on ne peut plus revenir à un son géré par la carte-mère en natif. Pire : on se dit qu'on va s'offrir un casque qui déboîte et un système 5.1 qui déchire tout. En hésitant avec un système 7.1 qui déchire encore plus.Bref, entrez dans une nouvelle dimension. La dimension du bon son. Du son d'excellence.