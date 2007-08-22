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Publié le Mardi 23 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Ravenloft, la ''nouvelle'' extension de Donjons & Dragons
Cthulhu n'a qu'à bien se tenirDonjons et Dragons a été créé il y a plus de 50 ans, en 1974. Petit rappel : dans la mythologie des jeux de rôle, D&D, c'est Dieu. C'est lui qui a créé tous les autres. Tous les jeux de rôle s'en inspirent, de près ou de loin, certes, mais s'en inspirent quand même.
En 50 ans, l'univers a été étendu, modifié, amplifié... et d'innombrables extensions ont été ajoutées.
L'une d'entre elles, qui a connu un certain succès, date du début des années 80... mais n'est arrivée en France que dans les années 90, si mes souvenirs sont bons...
Il s'agit de Ravenloft.
Une extension qui vous envoie dans un plan dimensionnel différent. On garde l'idée globale de Donjons & Dragons, parce qu'il reste une forte composante Fantasy, mais on s'oriente plus vers l'horreur. Les monstres en première ligne.
Wizards of the Coast ayant relancé une campagne de réédition de toute la saga D&D, c'est au tour de cette extension de revenir sur le devant de la scène.
Ravenloft: The Horror Within plonge les joueurs dans un monde d'effroi, où les monstres sont légions, à travers des domaines de la terreur. 16 domaines, allant d'ambiance à l'âge de pierre jusqu'à des versions plus modernes, vous attendent, dont le nouveau domaine cosmique d’Innsmouth. 17 sombres Seigneurs de l'horreur, tels que Azalin Rex, Lord Soth, Bonbane, Chakuna et j'en passe... 7 sous-classes, 4 espèces...
Ajoutez 10 genres d'horreur, un bestiaire de 42 monstres et 9 habitants des domaines...
L'exntesion a fait ses preuves et revient ici dans une édition plutôt classe, imprimée sur papier brillant de qualité, avec de nouvelles illustrations... Ça a de la gueule.
Ajoutez diverses publications complémentaires : L'écran de maître en 4 volets, le pack de cartes/plans accompagné de 93 jetons créatures, et même les cartes de tarot, pour ajouter des rebondissements, prévoir des rencontres, ajouter du suspense à l'aventure...
Petite précision : l'édition est en anglais
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