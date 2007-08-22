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Publié le Mardi 23 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
The Drifter est sorti sur Nintendo Switch 1 et 2
Devenez SDFDéveloppé par Powehoof et Dave Lloyd, The Drifter raconte l'histoire de Mick Carter. Un SDF qui décide de monter clandestinement dans un train pour retourner dans sa ville d'origine. Il est alors témoin d'un meurtre perpétré par des soldats équipés d'armes futuristes. Jeté dans un réservoir d'eau, il meurt à son tour... avant de se réveiller, quelques secondes avant sa mort.
Le jeu est déjà en 2025 sur PC, via Steam. Depuis janvier, il bénéficie d'une traduction en français.
Il vient tout juste de sortir sur Nintendo Switch 1 et 2.
Ce petit thriller de type point'n click ayant eu de bonnes critiques, vous auriez tort de ne pas jeter un oeil dessus !
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