- Gothic 1 Remake et son ''accolade trailer''

Publié le Mardi 23 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Le meilleur jeu du monde

J'ai toujours détesté les "accolade trailers". L'idée de faire une vidéo de type "regardez, on dit du bien de nous", avec des notes souvent biaisées par des deals publicitaires ou même carrément achetés parce que oui, ne vous leurrez pas, bon nombre de sites, surtout à l'étranger, ont une notion très particulière de l'honnêteté des notations.Mais bon, aujourd'hui, il y a autant de news que de chaussures chez un cul-de-jatte, donc on fait avec ce que l'on peut.Gothic 1 Remake, c'est bien, c'est formidable, c'est le meilleur jeu de ces 200 dernières années, c'est pas nous qu'on le dit, c'est les autres.On vous rappelle au passage que Gothic 1 Remake est sorti sur PC, sur Steam, mais aussi sur Xbox Series et PS5. Le jeu est signé du studio de développement Alkimia Interactive et édité par THQ Nordic. Vous incarnez un héros sans nom, prisonnier dans la vallée des mines, une colonie protégée par une barrière magique. Trois factions rivales se battent pour le pouvoir. Après vous être échappé, vous allez découvrir un monde rempli de monstres... et vous devrez choisir à quelle faction faire allégeance.