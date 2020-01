- Stories Untold ne dit rien sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 13 janvier 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Chuuuuuut

Développé par le studio indépendant No Code et édité par Devolver Digital, Stories Untold est un thriller qui débarque sur Nintendo Switch le 16 janvier.Le jeu est le fruit d'une game jam et a tellement plu qu'il a été continué ensuite pour devenir un jeu à part entière. Un mélange de point & click, de texte, à l'ambiance rétro. Il est déjà sorti sur Steam et consoles en 2017 et arrive donc sur la console de Nintendo.4 scenarii vous attendent, à l'ambiance "épouvante".