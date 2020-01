Pas de PS5 à l'E3 2020

Publié le Mardi 14 janvier 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Sony boude l'évènement

Pour la deuxième année consécutive, Sony a décidé de ne pas participer à l'E3. Pas de PS5 cette année, donc, qui ne sera donc pas dévoilée lors de l'évènement.Sony a déclaré que l'E3 ne rentre pas dans leur stratégie et qu'ils préfèrent se focaliser sur des "centaines de petits évènements destinés aux consommateurs" dans le monde entier, cette année, plutôt qu'un gros salon réservé aux professionnels.Une grosse absence qui nuira non seulement au salon, mais aussi très certainement au dynamisme de l'industrie en général, mais qui fait la part belle à Microsoft et ses nouvelles Xbox Series X.