Without Escape, vous n'y échapperez pas

Publié le Mardi 14 janvier 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un vrai cauchemar

Without escape est un jeu d'horreur et d'aventure de type point & click, développé par Bumpy Trail Games et édité par eastasiasoft. Il sort dans les jours qui viennent sur PS4, Nintendo Switch et Xbox One. Mais aussi sur... PS Vita !Ce petit jeu indé est vendu des clopinettes, soit 4,99 €, et vous plonge en plein cauchemar duquel il va falloir tenter de s'échapper. Le jeu s'inspire des films d'horreur des années 90.Une bande-annonce a été dévoilée :