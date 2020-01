The Coma 2: Vicious Sisters, l'horreur débarque la semaine prochaine

Publié le Mercredi 22 janvier 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Petites vicieuses...

Si je vous parle de deux soeurs bien vicieuses à souhait, ça vous évoque quoi ? Non, c'est bon, vous pouvez ranger la boîte de Kleenex. Il s'agit de The Coma 2: Vicious Sisters, un jeu d'horreur coréen qui ne devrait pas vous donner du tout envie de vous tripoter, ou alors, il va falloir aller consulter.Vous y incarnez Mina Park, une jeune étudiante qui se réveille une nuit dans son école et réalise que tout n'est pas normal. Traquée par quelqu'un ou quelque chose ressemblant à son professeur, elle devra explorer l'école est ses environs et rencontrer diverses créatures et personnages inquiétant afin de lever le voile sur le mystère entourant son environnement autrefois familier.Le jeu, déjà disponible en accès anticipé, sort en version définitive le 28 janvier prochain, au prix de 14,99 €, sur PC.