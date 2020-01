- Dieselpunk Wars : Mad Max sur terre, air et mer

Publié le Mardi 21 janvier 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

We don't need another hero?

Dieselpunk Wars est un jeu de construction de véhicules, dans un monde ouvert, qui proposera une physique poussée et une gestion pointue des dommages. Car le monde est une sorte de Mad Max dans lequel vous allez construire des engins roulants, volants ou flottants, puis allez explorer l'environnement et combattre contre les autres habitants...Le jeu est déjà présenté sur Steam , sans pour autant avoir de date de sortie précise (mais il est espéré pour juin prochain), et vient de lancer un Kickstarter pour avoir un tout petit coup de pouce de 6900 € supplémentaires, pour se payer des putes.A $10 CA la clef Steam pour le jeu complet, ça peut p'têt valoir le coup, non ?