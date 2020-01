- Ghosts’n DJs : sans Goblins, mais avec des DJs

Publié le Mardi 21 janvier 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Heureusement, c'est gratuit...

Inspiré (complètement) par le jeu Ghosts'n Goblins, le jeu Ghosts’n DJs est un jeu d'action/plateformes à sortir sur Steam le 6 février prochain... gratuitement. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas donner quelques piécettes pour remercier les auteurs : une cagnotte sera proposée et intégralement reversée à une association pour les enfants.Avec des musiques de types totalement inconnus tels que deadmau5 et Dr. Kucho!, la bande-son vous immerge dans un monde de démons et de combats, dans un univers où la musique est dominée par de faux DJs.Mouais.