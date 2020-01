Top des ventes de jeux sur Steam

Publié le Lundi 20 janvier 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un top majuscule

Monster Hunter World: Iceborne DRAGON BALL Z: KAKAROT ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV Digital Deluxe Edition - with Bonus DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition MONSTER HUNTER: WORLD Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS GTFO

Comme chaque semaine, voici le top des ventes de jeux vidéo sur Steam, pour la semaine passée. Un top tout en majuscule, parce que les éditeurs pensent de plus en plus que ça fait chouette de coller des majuscules sur les titres de leurs jeux alors que non, en fait, c'est moins lisible et ça fait naze.Enfin bref, la semaine écoulée, voici ce qui s'est vendu sur Steam :