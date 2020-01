- Hot Space Tome 2 : Filez votre thune !

Publié le Dimanche 19 janvier 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

INDISPENSABLE !

On pourrait vous dire que le premier tome était sans nul doute le meilleur album de BD SF depuis bien longtemps. On pourrait aussi vous dire que si vous avez raté ce premier tome, vous êtes alors passés à côté du chef d'oeuvre de l'année. On pourrait enfin vous rappeler qu'il est quand même toujours disponible dans les librairies (celles qui ne l'ont pas peuvent aller crever dans un pot de fleurs).On vous dira juste que le tome 2 est en cours de réalisation et que vous pouvez vous l'offrir en version numérique, collector couleurs, collector noir et blanc, collector arc-en-ciel ou même avec une couverture personnalisée avec des licornes dessus.Bref, notre amis Pierre Le Pivain, alias Le Pixx, a la Rage (c'est le titre de ce deuxième album) et on vous propose de le financer.Parce que c'est vachement bien.Allez, tous sur Ulule Bordel !