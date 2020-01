Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 18 janvier 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Des indispensables

Quelques petites perles se cachent dans les soldes Steam ce week-end. Ne ratez pas les soldes Assassin's Creed ni les promotions sur des jeux tels que The Darkness II, LA Noire ou Spec Ops The Line. Certains jeux se doivent d'être joués, surtout à ces prix-là.Enfin bref, voilà la liste des jeux en soldes :Les jeux NIS America sont en soldes :Et bien d'autres encore...Et de nombreux autres jeux sont en soldes également.