Gog.com : les jeux en soldes pour le week-end

De bien bonnes choses

Redout: Solar Challenge Edition

Dark Reign + Expansion

Dark Reign 2

Desert Child

Desert Child - Soundtrack

Terminal Velocity

AI War Collection

AI War: Fleet Command

AI War: DLC Pack

AI War 2

Deadly Tower of Monsters, The

Hostile Waters: Antaeus Rising

Galaxy Trucker: Extended Edition

Dex

Bioforge

Conquest: Frontier Wars

Space Run: Fast and Safe Delivery

Shattered Steel

Star Trek™: Starfleet Command Gold Edition

Astrox ImperiumEN DEV

Planetbase

Darkstar One

O.R.B.: Off-World Resource Base

Space Empires IV Deluxe

Archimedean Dynasty

We are the Dwarves

Deliver Us The Moon

Deliver Us The Moon - Original Soundtrack

Parkan 2

Perimeter

Perimeter: Emperor's Testament

Re-Legion

Re-Legion - Deluxe Edition

Re-Legion - Digital Soundtrack

Re-Legion - Digital Artbook

UFO: Aftermath

UFO: Aftershock

Cosmonautica

NeuroVoider

X Rebirth

X Rebirth: Home of Light Complete Edition

X Rebirth: Home of Light Complete Edition Upgrade

X: Gold

X2: The Threat

X3: Reunion

X3: Terran War Pack

X4: Foundations

X4: Foundations Collector's Edition

X4: Foundations Collector's Edition Content

State of Mind

State of Mind - Artbook

State of Mind - Soundtrack

Nexus: The Jupiter Incident

Into the Stars

Starpoint Gemini Warlords

Starpoint Gemini Warlords - Cycle of Warfare

Starpoint Gemini Warlords - Deadly Dozen

Starpoint Gemini Warlords - Digital Deluxe Edition

Starpoint Gemini Warlords - Digital Deluxe Upgrade

Starpoint Gemini Warlords - Endpoint

Starpoint Gemini Warlords - Rise of Numibia

Starpoint Gemini Warlords - Titans Return

Starpoint Gemini 2

Starpoint Gemini 2: Secrets of Aethera

Starpoint Gemini 2: Titans

Starpoint Gemini 3EN DEV

Starpoint Gemini 3: Supporter BundleEN DEV

Starpoint Gemini 3: Supporter Pack

Outcast - Second Contact

Gratuitous Space Battles 2

Between the StarsEN DEV

Between the Stars - Original Soundtrack

Aven Colony

Aven Colony - Soundtrack

PLANET ALPHA

PLANET ALPHA - Digital Artbook

PLANET ALPHA - Original Soundtrack

PLANET ALPHA Digital Deluxe

The Great Perhaps

The Long Journey Home

The Long Journey Home - Official Soundtrack

Holy Potatoes! We're in Space?!

Holy Potatoes! We’re in Space?! Soundtrack

Distant Worlds: Universe

Pandora: First Contact - Gold Edition

Polaris Sector - Gold Edition

Star Hammer: The Vanguard Prophecy

Reassembly

Reassembly Fields Expansion

Reassembly Soundtrack

FTL: Advanced Edition est à 2,29 €

Into the Breach

Anachronox

Deus Ex™ GOTY Edition est à 0,99 €

Omikron: The Nomad Soul est à 1,39 €

Mirror's Edge™

Rise of the Dragon

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Baldur's Gate Enhanced Edition Official Soundtrack

Baldur's Gate II Enhanced Edition Official Soundtrack

Baldur's Gate: Faces of Good and Evil

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear - Digital Deluxe Edition

Siege of Dragonspear Enhanced Edition Official Soundtrack

Dragon's Dogma: Dark Arisen

Dragon Age™: Origins - Ultimate Edition

King of Dragon Pass

Dragon Wars

Dungeons 2

Dungeons 2: A Chance of Dragons

Dungeons 2: A Game of Winter

Dungeons 2: A Song of Sand and Fire

Dungeons 3

Dungeons 3: Clash of Gods

Dungeons 3: Evil of the Caribbean

Dungeons 3: Famous Last Words

Dungeons 3: Once Upon A Time

Dungeons 3: Lord of the Kings

Dungeons 3: An Unexpected DLC

Grand Ages: Medieval

Drakkhen

Dungeons & Dragons: Dark Sun Series

Dungeons & Dragons: Dragonshard

Dungeons & Dragons: Krynn Series

Dungeons & Dragons: Ravenloft Series

Divinity 2: Developer's Cut

Divinity: Dragon Commander

Divinity: Dragon Commander Imperial Edition

Divinity: Dragon Commander Imperial Edition Upgrade

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition Collector's Edition

Dragonsphere

BLACKHOLE

BLACKHOLE: Complete Edition Upgrade

Bloodstained: Ritual of the Night

Bloodstained: Iga's Back Pack

Bande-son officielle de Bloodstained: Ritual of the Night

Indivisible

Bande-son d’Indivisible

Bubsy: The Woolies Strike Back

Etherborn

Etherborn Art & Design Book

Etherborn Original Soundtrack

Even the Ocean

Even the Ocean Friend Pack

Even the Ocean OST

Pinstripe

Pinstripe Original Soundtrack

Never Give Up

Feudal Alloy

Little Nightmares est à 5 €

Little Nightmares - The Depths DLC

Little Nightmares - The Hideaway DLC

Little Nightmares - The Residence DLC

Little Nightmares Original Soundtrack

Little Nightmares: Secrets of the Maw Expansion Pass

Chasm

On Rusty Trails

Tiny and Big: Grandpa's Leftovers

Blade & Bones

Owlboy

Owlboy Collector's Edition

Owlboy Soundtrack

Minoria

Minoria Official Soundtrack

Downwell

Gato Roboto

GRIS

GRIS Soundtrack

OlliOlli est à 2,29 €

OlliOlli2 : Bienvenue à Olliwood

Dustforce DX

Vertical Drop Heroes HD

Tales From Space: Mutant Blobs Attack

Never Alone Arctic Collection

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Little Bug

Seasons after Fall

Ghost 1.0

Ghost 1.0 - Soundtrack

Ghost 1.0 - Support Mission Mode Skin

Unepic

Magrunner: Dark Pulse

Freedom Planet

Mable & The Wood

RiME

Rad Rodgers Radical Edition

Giana Sisters: Rise of the Owlverlord

Giana Sisters: Twisted Dreams

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Dig 2 OST Feat. El Huervo

Earthworm Jim 3D

Prehistorik 1+2

Titus The Fox: To Marrakech and Back

Dangerous Dave Pack

Underhero

The Humans Bundle

Gex

Pandemonium 2

Pandemonium!

Yooka-Laylee

Yooka-Laylee - Digital Deluxe Edition Upgrade

Yoku's Island Express

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Yooka-Laylee et le repaire impossible Édition Digital Deluxe

Yooka-Laylee and the Impossible Lair - Trowzer’s Top Tonic Pack

Bande-son originale de Yooka-Laylee et le repaire impossible

Yooka-Laylee and the Kracklestone.

Yooka-Laylee: Buddy Duo Pack

VVVVVV

Dark Devotion

de Blob

de Blob 2

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Sundered® : Édition surnaturelle

Clustertruck

Clustertruck OST

Lovely Planet

Lovely Planet OST

Rayman 3: Hoodlum Havoc

Blasphemous

Valfaris

Édition Digital Deluxe de Valfaris

Valfaris - Artbook numérique

Valfaris - OST numérique

Deadlight: Director's Cut

Earthworm Jim 1+2: The Whole Can 'O Worms est à 4,59 €



Rayman 2: The Great Escape est à 2,59 €



Rayman Origins est à 3,49 €



Rayman® Forever est à 2,59 €

Comme d'habitude, Gog.com propose de très nombreux jeux en soldes. Comme d'habitude, on vous donne la liste de tous ces jeux. Comme d'habitude, on vous a mis en gras les indispensables, histoire de vous guider dans vos achats. Comme d'habitude, vous n'allez pas suivre nos recommandations. Comme d'habitude, vous n'allez en faire qu'à votre tête. Et comme d'habitude, un jour ou l'autre, vous allez quand même le regretter...Voici les jeux en soldes actuellement sur Gog.com :Les soldes de la semaine Les soldes de la mi-semaine Les soldes du week-end