- Metro Redux sur Nintendo Switch en février

Publié le Vendredi 17 janvier 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Chouette !

Metro Redux sort sur Nintendo Switch en février prochain. Le 28 février, pour être précis. Cette compilation comprend les jeux Metro 2033 et Metro Last Light. Tous les DLC de Metro Last Light seront proposés également.Plus de 10h de jeu dans les couloirs du métro moscovite sont donc proposés dans cette version.Les développeurs promettent que tout sera inclus sur une cartouche de jeu de 16GB et qu'il n'y aura besoin d'aucun téléchargement supplémentaire (hors mises à jour).On a hâte de voir ça.