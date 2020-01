(TEST) Turtle Beach Elite Atlas Aero : un excellent casque gaming sans fil

Publié le Jeudi 16 janvier 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Classe, robuste et performant

Vous rêvez d'un casque de qualité, avec de bonnes performances, qui soit robuste, capable d'être utilisé sur consoles, mobiles mais aussi sans fil sur PC ?Et vous voulez aussi qu'il soit proposé à un prix abordable ?Mais vous rêvez ou quoi ? Faut vous réveiller un peu et arrêter de demander n'importe quoi, bon sang. Quoi que... on a peut-être quelque chose pour vous...