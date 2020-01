- Zombie Army 4 : Dead War débarque le 4 février

Publié le Jeudi 16 janvier 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

D'entre les morts...

Zombie Army 4 : Dead War sera disponible sur PS4 et Xbox One le 4 février prochain, en boîte ou en téléchargement, avec une édition collector également proposée.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, qui vous montre la campagne pour 1 à 4 joueurs en coop. Elle débute en Italie en 1946 et vous entraînera sur différents affrontements...Malgré la défaite de l'Allemagne et la mort d'Hitler, les hordes de nazis zombies continuent de déferler sur l'Europe...