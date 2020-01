- Marvel's Avengers repoussé de quatre mois

Publié le Mercredi 15 janvier 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Balance ton gros report

Il ne nous avait pas convaincu quand nous l'avions pris en mains, mais ne nous avait pas déplu pour autant : Marvel's Avengers, prévu initialement pour le 15 mai prochain, vient d'être repoussé au 4 septembre.Quatre mois de report, c'est beaucoup pour juste expliquer que les développeurs ont besoin d'un peu plus de temps pour peaufiner leur jeu...Dans le jeu, on retrouvera Kamala Khan (Ms. Marvel), qui aura pour mission de rassembler les Avengers, démantelés après avoir été accusé d'avoir causé la destruction de San Francisco lors de l'inauguration de leur quartier général. Votre but sera de faire face à l'AIM en contrôlant chaque super-héros du groupe légendaire. Grâce à un système de combos dynamiques propre à chaque héros, et une pléthore de capacités à débloquer, Marvel's Avengers promet aux joueurs de redécouvrir leurs héros favoris d'une toute nouvelle manière.