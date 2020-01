Final Fantasy VII Remake repoussé d'un mois

Publié le Mercredi 15 janvier 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Patience et longueur de temps...

Initialement prévu pour le 3 mars prochain, Final Fantasy VII Remake est finalement repoussé au 10 avril. Un changement de date de sortie pour, je cite "pouvoir vous offrir un jeu en adéquation avec notre vision, et dont la qualité est à la hauteur des attentes de nos fans".Je rêve de ce jour où un studio expliquera qu'ils ont un peu glandé pendant les vacances et que du coup, ils sont à la bourre, mais bon.Rien de grave, en tout cas. Un mois de plus à attendre, donc.On le rappelle, le jeu ne sera pas le remake de Final Fantasy VII complet, mais juste de la partie qui se déroule à Midgar. Enrichie (parce que dans le jeu original, ça ne durait que 5 heures),