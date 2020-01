La-Mulana 1 & 2 : Indy n'a qu'à bien se tenir

Publié le Mercredi 15 janvier 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Un bon coup de fouet

À propos de LA-MULANA 1 :

Prenez votre destin en main dans La-Mulana ! Aux commandes de l’archéologue Lemeza Kosugi, vous devez vous frayer un chemin à travers des énigmes, des pièges et des Gardiens redoutables pour mettre la main sur le Trésor Secret de la Vie. Vous devrez compter sur votre esprit acéré, mais avant tout, trouver en vous tout le courage que vous aurez en réserve. Réussirez-vous à faire la lumière sur les secrets de La-Mulana, ou succomberez-vous aux dangers qui vous entourent ?



À propos de LA-MULANA 2 :

L’archéologue de renom Lemeza Kosugi a disparu, et sa fille Lumisa est la seule capable de le retrouver ! Pénétrez dans Eg-Lana, une version sens dessus dessous des ruines légendaires de La-Mulana. Vous devrez affûter votre intelligence, agir rapidement, user de votre fouet, surmonter des pièges mortels et des énigmes redoutables pour mener à bien votre quête et mettre au jour des mystères insondables. Qu’est-ce qui vous attend à la fin de votre aventure : le triomphe ou la défaite ?

Jeux de plateformes inspirés de l'univers d'Indiana Jones et sortis sur PC en 2005 et 2018, La-Mulana 1 & 2 reviennent le 20 mars prochain sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, en version remasterisée.Inspirés des jeux de plateformes old-school à l'époque du MSX, ces jeux vous mettent dans la peau d'archéologues qui vont devoir déjouer des pièges et affronter des ennemis, au milieu de ruines antiques pleines de trésors à découvrir.