- DOOM Eternal : La Terre est dans la merde

Publié le Mercredi 15 janvier 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Réchauffement climatique ?

Toujours prévu pour le 20 mars sur PC, PS4 et Xbox One, Doom Eternal, qui sortira très certainement sur PS5 et Xbox Series X à la fin de l'année, mais aussi sur Nintendo Switch, se dévoile dans une nouvelle bande-annonce.Développé par id Software et porté par le moteur graphique idTech 7, Doom Eternal est la suite de Doom, sorti en 2016. On y incarne à nouveau le Slayer, qui doit cette fois revenir sur une Terre ravagée par les enfers et défoncer tout le monde pour sauver ce qui reste de la planète. A savoir, pas grand-chose.On y a joué quelques heures et notre preview sortira la semaine prochaine.