- Resident Evil 3, Heroes & Villains

Publié le Mercredi 15 janvier 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Des vilains pas beaux

Les héros et les ennemis (présentés comme des "vilains" dans le communiqué de presse, ce qui nous a beaucoup fait rire, ici, à la rédaction), sont à l'honneur de la nouvelle bande annonce de Resident Evil 3 à sortir sur PC, PS4 et Xbox One le 3 avril prochain.Remastered du jeu sorti en 1999 sur PC, PlayStation et Dreamcast, cette nouvelle version comprendra aussi Resident Evil Resistance, un titre multijoueur asymétrique 4 contre 1.