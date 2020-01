- World of Warcraft : Visions of N'Zoth est disponible

Publié le Jeudi 16 janvier 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

La toute fin...

Blizzard vient de sortir la conclusion de l'extension Battle for Azeroth de World of Warcraft. Le dernier ancien Dieu, libéré de sa prison lors du raid du Palais éternel de la reine Azshara, fait son apparition.Cette dernière mise à jour de contenu pour Battle for Azeroth ajoute donc un nouveau raid qui se déroule à Ny’alotha, le domaine de N’Zoth. Il ajoute aussi de nouveaux assauts qui se déroulent à Uldum et dans le val de l’Éternel printemps, ou encore des visions horrifiques instanciées qui enverront les joueurs dans le futur corrompu d’Azeroth, des améliorations de confort, de nouvelles races alliées et d’autres choses encore.