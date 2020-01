- Dragon Ball Z Kakarot : la crème de la crème ?

Publié le Jeudi 16 janvier 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Kakarot Vichy ?

Dragon Ball Z Kakarot sort demain sur PC, PS4 et Xbox One. Le jeu vous entraîne dans l'histoire de Dragon Ball Z d'une nouvelle manière. Vous incarnerez Goku, aussi connu sous le nom de Kakarot parce qu'il s'habille avec un pyjama orange et que s'il avait les cheveux vert, ben il ressemblerait à une carotte. Kakarot vapeur est un Saiyan, un extra-terrestre envoyé sur Terre tout bébé dans le but de conquérir la planète quand il sera plus grand. Sauf qu'il a été bercé trop près du mur et que sa mémoire a été effacée. Il devient un gentil Kakarot râpé et s'improvise alors défenseur de la planète bleue, les jours où Goldorak est en RTT.Enfin un truc du genre, quoi.Allez, hop, bande-annonce de lancement.