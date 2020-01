Publié le Vendredi 17 janvier 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Guerrières en petites tenues

Dans le genre "on voulait faire chier les journalistes avec un titre de jeu à rallonge", voici Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon? - Infinite Combate.Il débarque sur PS4 et Nintendo Switch cette année, distribué par Just For Games.Mélange de Dungeon-Crawler et de RPG, Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon? - Infinite Combate a également des inspirations de "Light Novel" (roman graphique) nippon.Ambiance Fantasy, combats, jeunes demoiselles sexy en tenues légères... que demande le peuple ?