- A Long Way Down : un rogue-lite à base de cartes

Publié le Vendredi 17 janvier 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Pas seulement de la chance...

Développé par Goblinz Studio, A Long Way Down est un rogue-lite à base de cartes qui vient de sortir sur Steam en accès anticipé.Le jeu s'inspire de titres comme Darkest Dungeon ou Hand of Fate et vous emmène dans un monde de Dark Fantasy. Vous devrez composer votre deck de cartes et elles vous serviront à aider vos personnages lors de leur exploration de donjons, pour les protéger, les équiper au combat, les aider à survivre...Le jeu devrait rester entre 4 et 8 mois en accès anticipé avant une sortie finale prévue dans le courant de l'année.