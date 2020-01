- Candleman allume la Nintendo Switch

Publié le Vendredi 17 janvier 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Ma chandelle est morte...

Red Art Games et le studio chinois Spotlightor Interactive sortiront en avril prochain le jeu Candleman. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes.Le jeu, proposé au prix de 29,99 €, est un mélage de plateformes et de puzzles, à l'ambiance poétique, dans lequel vous allez incarner une petite bougie qui ne peut brûler que 10 secondes seulement...Jeux de lumière, exploration dans l'obscurité... le jeu est déjà sorti sur Xbox One (2017) et PC (2018).