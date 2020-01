(TEST) The Alliance Alive HD Remaster (Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 17 janvier 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Mieux que sur 3DS ?

Sorti il y a plusieurs mois, écrit il y a plusieurs semaines, oublié dans les limbes de notre partie admin du site, le test de The Alliance Alive HD Remaster s'est rappelé à notre bon souvenir à base de "putain mais pourquoi il n'est pas encore publié ce truc de merde ?" lâché entre deux verres de whisky passés principalement à répondre à des mails d'insultes.C'est vrai, quoi, pourquoi ?En plus, l'est pas mauvais, ce petit jeu !