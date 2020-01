- Cyberpunk 2077 repoussé de 5 mois !

Publié le Vendredi 17 janvier 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

CD Projekt a décidé de ruiner ma journée et celle de nombreux autres joueurs en annonçant que son jeu Cyberpunk 2077 ne sortirait finalement pas le 16 avril comme espéré.La nouvelle date est finalement le 17 septembre 2020, soit cinq mois plus tard.On vous passe le "le jeu est déjà terminé et jouable, mais on doit corriger des petits trucs par-ci par-là, ajouter du contenu, des missions, des filles à poil, et passer un coup de polish".Un coup de polish pour des polaks, c'est le pompon.Enfin bref, fais chier, quoi.Manquerait plus qu'ils l'annulent sur PS4 et Xbox One pour le sortir sur PS5 et Xbox Series X uniquement.