- Kingpin: Reloaded sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch cette année

Publié le Lundi 20 janvier 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ouaille note ?

Remake du célèbre jeu Kingpin: Life of Crime sorti en 1999, Kingpin: Reloaded sortira sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch en fin d'année.Ce FPS initialement sorti sur le moteur graphique de Quake II, sera proposé avec une résolution 4K, mais aussi des ajouts spéciaux (nouvelle quête, nouveau système de conversation...).Il ne faudra sans doute pas s'attendre à une vraie révolution graphique mais, après tout, ça peut peut-être le faire...