- Skyrim débarque dans The Elder Scrolls Online

Publié le Lundi 20 janvier 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Souvenirs, souvenirs...

The Elder Scrolls Online met à l'honneur Skyrim, l'épisode le plus populaire de la saga (en attendant le prochain ?), via un nouveau chapitre à sortir le 18 mai sur PC et le le 2 juin sur Xbox One et PlayStation 4.Greymoor, puisque c'est son nom, s’inscrira dans le « Cœur noir de Skyrim ». De nouvelles zones seront alors accessibles : le Bordeciel occidental, contrée glaciale des Nordiques, et la caverne tombée dans l'oubli de Griffenoire.De nouveaux évènements et de nouveaux systèmes de jeux seront également proposés. Les événements de Greymoor prenent place 900 ans avant ceux de The Elder Scrolls V : Skyrim.