- Panzer Corps 2 : mars, le mois du tank

Publié le Mardi 21 janvier 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tank y'a d'lespoir...

Après 9 ans de développement, rien que ça, Panzer Corps 2 s'apprête à sortir sur PC. Et ce sera pour le 19 mars. Le premier opus s'était écoulé à plus d'un million d'exemplaires.Les fans de jeux de stratégie et de wargames pourront retrouver quasiment 500 modèles de véhicules en 3D, détaillés sur le moteur Unreal.Plus de 1000 types d'unités sont proposés, 61 scenarii en campagne solo, des cartes aléatoires proposées en multijoueur ou en solo... bref, il devrait y avoir de quoi faire.