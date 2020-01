- Dying Light 2 repoussé Ad kalendas graecas

Publié le Mardi 21 janvier 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Aux calendes grecques, si vous préférez

Encore une mauvaise nouvelle. Après le report de Cyberpunk 2077, c'est au tour de Dying Light 2 de voir sa date de sortie repoussée. Et pas qu'un peu, si l'on en croit le communiqué de presse publié par Techland.Initialement prévu pour ce printemps, le jeu est repoussé... à une date inconnue. Autrement dit, ce n'est même pas certain qu'il débarque cette année.On vous passe le "besoin de temps pour que le jeu corresponde" à la vision des développeurs, ou encore "on vous donnera de plus amples informations dans les prochains mois", pour simplement pousser un cri du coeur : putain de merde.