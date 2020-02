- Baldur’s Gate 3 bientôt en accès anticipé

Publié le Vendredi 28 février 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Très excitant ?

Lairan Studios, à qui l'on doit les deux opus Divinity Original Sin, plébiscités par la critique (et les joueurs), développe actuellement Baldur’s Gate 3.Pour les non-initiés, il s'agit d'un RPG au tour par tour se déroulant dans l'univers de Donjons & Dragons. Vous allez recruter des héros et, avec votre petit groupe, traverser les Royaumes Oubliés. Votre personnage se découvre des capacités spéciales à cause d’un parasite planté par un flagelleur mental dans votre cerveau. A vous de choisir de lutter pour le Bien ou de vous laisser aller à la cause du Mal.Vous allez déterminer l'issue du conflit qui oppose les démons et les divinités.Baldur's Gate 3 proposera un mode multijoueur en ligne jusqu’à 4, des choix qui compteront sur le déroulement de l'aventure mais aussi sur l'ambiance de votre groupe, un système de combat au tour par tour élaboré basé sur les règles de D&D 5ème édition...Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Le jeu est annoncé en accès anticipé "sous peu", sans plus de précision.