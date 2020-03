Jungle Cruise, l'attraction a droit à une nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 11 mars 2020 à 11:20:00 par Sylvain Morgant

A quand le film sur la file d'attente des WC ?

Disney règne en maiîre sur le monde du divertissement et nous le prouve encore une fois avec la nouvelle bande-annonce du film Jungle Cruise qui sortira le 29 juillet.Réalisé par Jaume Collet-Serra, spécialiste des films avec Liam Nelson, mais cette fois avec dans les rôles titres Emily Blunt, Dwayne Johnson et Jesse Plemons, Jungle Cruise racontera les aventures de Lily Houghton et du Capitaine Frank qui tentent d'atteindre un arbre magique planté au milieu de l'Amazonie.L'histoire est adaptée de l'attraction du même nom présente dans les parcs Disney.On a personnellement hâte d'avoir l'adaptation de la file d'attente pour les WC.