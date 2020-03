Command & Conquer Remastered sur PC le 5 juin

Publié le Mercredi 11 mars 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

25 ans déjà !

Collection Command & Conquer Remastered (version dématérialisée) - 19,99 € - Disponible uniquement sur Origin et Steam, inclut les versions remastérisées de Conflit du Tibérium et d'Alerte Rouge ainsi que les trois extensions (Opérations Survie, Missions Taïga et Missions M.A.D.) et des tonnes de fonctionnalités et améliorations en bonus.

Édition Spéciale (version physique) - 59,99 € - Disponible uniquement auprès de Limited Run Games, cette édition est fournie dans une boîte en deux parties ornée de décorations en relief. Elle inclut un code de téléchargement Steam, une clé USB de 16 Go en forme de cristal de Tibérium renfermant la bande originale remastérisée (119 pistes, soit plus de 7 heures de musique, dont l'album "Frank Klepecki and the Tiberian Sons: Celebrating 25 Years of Command & Conquer"), un poster réversible 45 x 60 cm, quatre pins émaillés représentant les factions, une impression de l'arbre technologique pour chaque faction et une planche d'autocollants des factions.

Édition 25e anniversaire (version physique) - 149,99 € - Disponible uniquement auprès de Limited Run Games, cette édition comprend tous les éléments de l'Édition Spéciale ainsi qu'une superbe boîte rigide en métal ornée de décorations en relief, la bande originale remastérisée signée par Frank Klepacki en six disques, un livre d'illustrations de plus de 100 pages, quatre patchs de factions, un bonnet réversible, une réplique du char Mammouth en métal et des répliques d'un obélisque et d'une bobine de Tesla son et lumière en PVC peint.

Développé avec l'aide de la communauté, Command & Conquer Remastered sortira le 5 juin prochain sur PC, via Origin et Steam.Il ne s'agit pas seulement du remake du premier jeu, dans le but de fêter les 25 ans de la série, mais du remake des jeux Command & Conquer : Conflit du Tibérium, Command & Conquer : Alerte Rouge et leurs trois extensions (Opérations Survie, Missions Taïga et Missions M.A.D.).Au menu, graphismes 4K, multijoueur retravaillé, interface améliorée, bande-son remasterisée...On a hâte.3 éditions seront proposées, dont une qui coûte la peau du cul.