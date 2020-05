Jump King, un jeu de plateforme vertical

Publié le Jeudi 28 mai 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Allez sauter la princesse

Comme vous avez envie d'aller sauter la princesse, et entre sauter et sauver, dites-vous qu'il n'y a qu'une lettre de différence, vous allez sauter. Haut. Jump King est un jeu de plateformes dans lequel vous incarnez un roi sauteur bien décidé à aller sauver une princesse, retenue captive en haut d'une tour, et qui a la réputation d'avoir le feu au cul. Véridique. Dixit le scénario...Vous allez donc sauter, sauter, sauter... et parfois vous ramasser comme une merde.L'éditeur UKIYO Publishing et le développeur Nexile présentent en effet leur jeu comme étant exigeant et particulièrement difficile par ses créateurs.Jump King sort sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 9 juin.