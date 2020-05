Epic Chef : Un combat de cuisine

Publié le Jeudi 28 mai 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Avec des grands couteaux

Développé par Infinigon Games et édité par Team 17, Epic Chef vous met dans la peau de Zest, un nouveaui venu dans la ville d'Ambrosia. Le but va être de devenir le meilleur Chef. Le meilleur cuisinier de la ville. Et vous allez donc vous lancer dans un combat de chefs épique... d'où le nom du jeu, hein...Il va falloir récolter et trouver un maximum d'ingrédients et tenter de réaliser une des centaines de recettes disponibles dans le jeu. Des juges donneront alors des notes à vos plats et vuos gagnerez des prix.Vous devrez aussi gérer votre villa, pour en faire la plus belle de la cité et prouver à tous que vous êtes le meilleur dans tous les domaines...Le jeu s'inspire de l'humour du meilleur parmi les meilleurs : Terry Pratchett. Il est prévu sur PC dans le courant de l'année.