PlayStation Plus : les jeux gratuits de juillet

Publié le Mardi 30 juin 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

10 ans, ça aurait pu se fêter mieux...

On vous refait le petit topo habituel : vous vous abonnez au PlayStation Plus, qui vous permet notamment de jouer en ligne, et en retour, Sony vous offre des jeux chaque mois. Des jeux que vousgardez à condition de les avoir préalablement validés et de rester abonné au PS Plus.Plus d'abonnement, plus de jeux. Et ça marche avec plus dans le sens "+" et aussi dans le sens "a pu"...En juillet pour les 10 ans du PS Plus, c'est NBA 2K20, Erica et Rise of the Tomb Raider: 20ème Anniversaire qui sont offerts.