No Straight Roads : une démo pour ce jeu d'aventure rythmique

Publié le Mardi 30 juin 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Branchez les guitares

Sold Out et Metronomik développent actuellement No Straight Roads, un jeu d'action-aventure rythmique, à sortir le 25 août prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Le jeu a été créé par Wan Hazmer, lead game designer de Final Fantasy XV, et Daim Dziauddin, concept artist sur Street Fighter V. Dans une ambiance décalée, il raconte l'histoire de deux membres d'un groupe de rock indépendant, Mayday et Zuke, unis contre l'Empire de la Musique Electronique dans la ville de Vinyl City.Pour tester le jeu, une démo est disponible sur l'Epic Games Store.